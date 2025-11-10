L'entreprise Northern Data, spécialisée dans l'IA en nuage, progresse grâce au rachat de Rumble

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 novembre - ** Les actions de Northern Data NB2.DE gagnent 7% en pré-marché après que la plateforme vidéo Rumble
RUM.O a déclaré qu'elle achèterait la société allemande d'intelligence artificielle en nuage dans le cadre d'une transaction en actions d'environ 767 millions de dollars
** Northern Data se retirera de la cote après la finalisation de l'opération, prévue au deuxième trimestre 2026
** Ses actionnaires recevront 2,0281 actions de classe A nouvellement émises de Rumble pour chaque action qu'ils détiennent, soit une décote de 12,99 % par rapport à la clôture de Northern Data vendredi
** L'action de Northern Data est en baisse de 73% depuis le début de l'année
