L'entreprise mexicaine Ollamani et l'entreprise américaine General Atlantic forment une alliance de 490 millions de dollars pour l'équipe de football Club América

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'accord)

MEXICO CITY, 24 décembre - La société mexicaine de divertissement Ollamani et la société américaine de capital-investissement General Atlantic ont formé une alliance stratégique pour détenir conjointement Club America, l'une des plus grandes équipes de football du Mexique, dans le cadre d'une transaction qui évalue les actifs combinés à 490 millions de dollars.

DÉTAILS DE L'ACCORD

- Ollamani conservera une participation majoritaire de 51 %, tandis que General Atlantic prendra 49 % dans une nouvelle entité appelée Grupo Águilas.

- Grupo Águilas sera également propriétaire du stade Azteca, l'enceintedu Club América, et des terrains adjacents.

- La valeur de l'entreprise est sujette aux ajustements habituels de clôture, y compris la dette nette.

- Emilio Azcárraga Jean, l'actionnaire de contrôle d'Ollamani, sera le président exécutif du nouveau Grupo Águilas.

- Le stade Azteca devrait accueillir le match d'ouverture de la Coupe du monde de football de 2026.

- General Atlantic a investi près de 3 milliards de dollars dans 14 entreprises mexicaines depuis l'ouverture de son bureau de Mexico en 2015.

- La transaction doit être approuvée par l'actionnaire d'Ollamani ainsi que par l'organisme de concurrence mexicain.