L'entreprise mexicaine de technologie financière Plata lève jusqu'à 500 millions de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société mexicaine de technologie financière Plata a déclaré lundi qu'elle a levé jusqu'à 500 millions de dollars lors d'un tour de table organisé par Nomura Securities International.
