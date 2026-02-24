L'entreprise japonaise Nippon Steel va lever 550 milliards de yens sous forme d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Nippon Steel 5401.T a déclaré mardi qu'elle prévoyait de lever 550 milliards de yens (3,55 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations convertibles en euros et en yens, alors que la société est à la recherche de fonds pour financer ses opérations commerciales.

L'émission d'obligations est prévue en deux tranches égales de 275 milliards de yens chacune, arrivant à échéance en 2029 et 2031, assorties de droits d'acquisition d'actions et d'un taux d'intérêt nul, a indiqué la société dans des documents réglementaires.

Reuters a rapporté ce mois-ci les plans de Nippon Steel pour une vente d'obligations convertibles, citant des sources, alors que l'entreprise cherche des fonds pour remplacer un prêt relais qu'elle a contracté pour acheter U.S. Steel l'année dernière pour 15 milliards de dollars. Elle s'est également engagée à réaliser des investissements supplémentaires dans l'actif américain pour obtenir l'approbation de la fusion.

Ce mois-ci, Nippon Steel a élargi sa prévision de perte nette pour l'exercice financier se terminant fin mars à 70 milliards de yens, en partie à cause d'un incendie dans un haut fourneau et des charges liées à l'acquisition de U.S. Steel.

(1 $ = 155,0400 yens)