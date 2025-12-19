L'entreprise japonaise JERA obtient une subvention gouvernementale pour les importations d'ammoniac des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

Le plus grand producteur d'électricité du Japon, JERA, a obtenu une subvention gouvernementale pour 15 ans afin de couvrir la différence entre les prix de l'ammoniac et du charbon, car il souhaite commencer à importer de l'ammoniac à partir de son usine américaine prévue en 2029.

En avril, JERA a formé une coentreprise avec CF Industries CF.N et la maison de commerce Mitsui 8031.T pour construire l'une des plus grandes installations d'ammoniac à faible teneur en carbone du monde en Louisiane pour environ 4 milliards de dollars, appelée le projet Blue Point.

JERA prévoit d'importer de l'ammoniac à faible teneur en carbone produit à Blue Point pour l'utiliser dans sa centrale thermique de Hekinan, dans le centre du Japon - qui cherche à remplacer le charbon par de l'ammoniac à l'échelle commerciale pour réduire son utilisation - ainsi que pour d'autres clients commerciaux et industriels.

JERA a investi dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'ammoniac et a pour objectif de commencer la cocombustion commerciale de 20 % d'ammoniac avec du charbon dans son unité Hekinan n° 4 au cours de l'exercice fiscal débutant en avril 2029.

JERA, détenue conjointement par Tokyo Electric Power

9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , prévoit d'acheter environ 500 000 tonnes d'ammoniac par an à Blue Point.

CF Industries détient une participation de 40 % dans la coentreprise Blue Point, JERA 35 % et Mitsui 25 %.

L'hydrogène et l'ammoniac, qui n'émettent pas de dioxyde de carbone (CO2) lorsqu'ils sont brûlés, sont essentiels à la stratégie énergétique du Japon pour lutter contre le changement climatique.

Par ailleurs, Mitsui a déclaré vendredi qu'avec ses partenaires, il avait obtenu le soutien du gouvernement japonais pour couvrir l'écart de prix entre l'ammoniac et les matières premières et combustibles fossiles existants.

Mitsui fournira 280 000 tonnes d'ammoniac par an à partir de Blue Point à ses partenaires Hokkaido Electric Power 9509.T , Mitsubishi UBE Cement et Tosoh 4042.T , ainsi qu'à d'autres clients d'ici à l'exercice 2030. L'ammoniac sera utilisé comme combustible ou matière première pour réduire les émissions.

Ni JERA ni Mitsui n'ont révélé le montant de l'aide gouvernementale qu'ils prévoient de recevoir.