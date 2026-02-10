L'entreprise israélienne FINQ lance des ETF américains gérés uniquement par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer et Suzanne McGee

Le gestionnaire de fonds israélien FINQ a déclaré mardi qu'il entrait sur le marché américain des fonds négociés en bourse (ETF) avec deux fonds qui seront uniquement gérés par l'intelligence artificielle, un sous-secteur naissant où l'IA n'a jusqu'à présent été utilisée que comme un outil de soutien.

Les décisions relatives au portefeuille seront entièrement sélectionnées et gérées par le modèle d'IA de FINQ, l'intervention humaine se limitant à la surveillance et à la gouvernance, a indiqué l'entreprise. Elle a ajouté que ses ETF AIUP AIUP.N et AINT AINT.N d'actions américaines à grande capitalisation étaient les premiers fonds de ce type à avoir été approuvés par la Securities and Exchange Commission.

Dans le secteur de l'investissement, l'IA est largement utilisée comme un outil d'aide aux gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions finales.

Elle diffère du trading algorithmique, où des personnes conçoivent des modèles qui répondent à certains signaux et dont l'exécution est automatisée. Dans cette nouvelle catégorie de fonds encore émergente, un modèle d'IA se charge de la sélection, de la conception et de la gestion du portefeuille.

"FINQ est construit sur un système uniquement basé sur les données qui prend de bien meilleures décisions d'investissement que les humains, car il a la capacité de traiter d'immenses quantités de données, sans les inconvénients liés à la peur humaine, à la cupidité, à l'urgence d'agir et à d'autres attributs humains invalidants", a déclaré Eldad Tamir, fondateur et directeur général de FINQ.

"L'avenir de l'investissement réside dans la prise de décision systématique et guidée par les données."

En 2023, Simplify Asset Management a déclaré qu'il déployait trois nouveaux ETF approuvés par la SEC qui s'appuient principalement sur l'IA plutôt que sur des êtres humains pour sélectionner les titres du portefeuille.

Cependant, Bryan Armour, analyste ETF chez Morningstar, prévient que le chemin vers l'application de l'IA à la sélection des actions a été semé d'embûches jusqu'à présent, plusieurs fonds qui ont essayé de la déployer ayant fermé leurs portes.

"Certains avaient un taux de rotation de 2 000 %. Bien sûr, l'IA n'était peut-être pas aussi "intelligente" à l'époque qu'elle semble le devenir", a déclaré Armour.

FINQ a déclaré que les ETF sont gérés par un cadre d'IA propriétaire qui classe en permanence les 500 actions de l'indice S&P 500 et sert de base à la sélection, à la pondération et au rééquilibrage des portefeuilles.