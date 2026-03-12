L'entreprise israélienne de cybersécurité Onyx Security lance ses activités grâce à un financement de 40 millions de dollars

La société israélienne de cybersécurité Onyx Security a officiellement lancé ses activités jeudi après avoir obtenu un financement initial de 40 millions de dollars, ce qui témoigne de l'intérêt continu des investisseurs pour le secteur technologique du pays malgré la guerre américano-israélienne en cours contre l'Iran.

Le secteur technologique, considéré comme l'un des plus importants au monde, représente environ 20 % du PIB, 15 % des emplois et plus de la moitié des exportations israéliennes, la cybersécurité étant un segment en pleine expansion.

Onyx, qui a mis au point une plateforme pour sécuriser et contrôler les agents d'intelligence artificielle, est en "mode furtif" depuis un an et demi et a déclaré qu'elle travaillait déjà avec plusieurs entreprises du classement Fortune 500.

"Chaque entreprise devient un opérateur d'agents, qu'elle l'ait prévu ou non", a déclaré Maxim Bar Kogan, cofondateur et directeur général d'Onyx, qui a servi dans l'unité de renseignement militaire israélienne 8200.

"Les agents ont accès aux systèmes les plus critiques de l'entreprise, mais quelles sont les garanties qu'ils ne commettront pas de graves erreurs ou qu'ils ne seront pas compromis? "L'adoption en toute sécurité d'agents d'intelligence artificielle nécessite de les protéger contre les attaques et de s'assurer qu'ils ne commettent pas d'erreurs graves

Le tour de table a été mené par les sociétés de capital-risque Conviction Partners et Cyberstarts, ainsi que par un groupe d'investisseurs providentiels, a indiqué Onyx. Les fonds seront utilisés pour agrandir les équipes de produits et d'ingénieurs et pour développer de nouveaux modèles d'IA.

Mercredi, Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, a finalisé l'achat de Wiz, une entreprise israélienne de cybernétique, pour un montant de 32 milliards de dollars.

Malgré le conflit à Gaza, les startups technologiques israéliennes ont levé quelque 16 milliards de dollars en 2025, contre 12,2 milliards de dollars en 2024.