L'entreprise indienne Shadowfax progresse après une hausse de ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de logistique Shadowfax Technologies SADO.NS ont augmenté de 3,8% à 123,46 roupies

** L'action a été cotée à 112,60 roupies sur le NSE le 28 janvier, contre un prix d'émission de 124 roupies ** Le bénéfice consolidé du fournisseur de solutions logistiques pour le trimestre de décembre a plus que quintuplé par rapport à l'année précédente pour atteindre 348,6 millions de roupies (3,85 millions de dollars)

** Le chiffre d'affaires augmente de 66% par rapport à l'année précédente

** Plus de 5 millions d'actions échangées à ce jour

(1 $ = 90,6080 roupies indiennes)