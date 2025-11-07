L'entreprise indienne Petronet LNG recevra 500 000 tonnes de GNL d'Exxon en 2026 dans le cadre d'un nouvel accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

Petronet LNG PLNG.NS , premier importateur de gaz en Inde, recevra 500 000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2026 dans le cadre de son contrat d'approvisionnement de 1,2 million de tonnes par an avec ExxonMobil XOM.N en provenance du projet australien Gorgon, a déclaré son directeur général vendredi.

Petronet importe déjà 1,42 million de tonnes de GNL par an du projet Gorgon, dans lequel ExxonMobil détient une participation, dans le cadre d'un contrat à long terme distinct avec la major pétrolière américaine.

La première cargaison dans le cadre du nouvel accord de 15 ans, qui a été conclu en 2017, devrait arriver entre mars et avril de l'année prochaine, a déclaré le directeur général A.K. Singh lors d'une conférence de presse.

ExxonMobil livrera environ huit cargaisons à Petronet en 2026, a précisé M. Singh. Les volumes augmenteront progressivement sur trois ans pour atteindre 20 cargaisons par an, soit l'équivalent de 1,2 million de tonnes par an, a-t-il précisé.

M. Singh a indiqué que les prix mondiaux du GNL pourraient osciller autour de 11 à 12 dollars par million d'unités thermiques britanniques si l'hiver est rigoureux, mais il s'attend à ce que les prix diminuent en 2026 à mesure que l'offre augmentera dans le monde.

Les entreprises indiennes investissent dans leurs infrastructures gazières car le pays vise à augmenter la part du gaz naturel dans son bouquet énergétique à 15 % d'ici 2030, contre 6,2 % actuellement.

Petronet prévoit d'achever l'expansion de son terminal d'importation de GNL de Dahej, dans l'ouest de l'Inde, pour atteindre 22,5 millions de tonnes par an d'ici mars 2026, a déclaré M. Singh.

Elle exploite également un terminal GNL de 5 millions de tonnes par an à Kochi, dans le sud de l'Inde, et construit une nouvelle usine de 4 millions de tonnes par an à Gopalpur, dans l'État d'Odisha, à l'est du pays.