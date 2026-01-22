L'entreprise indienne Mphasis atteint ses estimations de recettes pour le troisième trimestre, les banques reprenant leurs dépenses en matière de technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne de technologie de l'information Mphasis MBFL.NS a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre conforme aux estimations jeudi, les clients des services bancaires et financiers reprenant leurs dépenses en technologie dans un contexte de meilleure clarté macroéconomique et politique.

Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre clos le 31 décembre a augmenté de 12,3 % pour atteindre 40,03 milliards de roupies (436,98 millions de dollars), proche de l'estimation moyenne des analystes de 40,08 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

Les sociétés informatiques indiennes telles que Tata Consultancy Services TCS.NS et Infosys INFY.NS avaient précédemment souligné la reprise des dépenses des clients au cours du trimestre après près d'un an d'incertitude en raison des politiques tarifaires américaines et des bouleversements macroéconomiques et géopolitiques.

Mphasis compte parmi ses clients les banques américaines JPMorgan JPM.N et Wells Fargo WFC.N , ainsi que United Airlines UAL.O .

La société soutenue par Blackstone BXSL.N a fait état d'une hausse de 3,3 % de son bénéfice net à 4,42 milliards de roupies, manquant l'estimation moyenne des analystes de 4,82 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG. L'entreprise a enregistré une charge exceptionnelle de 355 millions de roupies liée aux nouveaux codes du travail en Inde.

Les recettes du segment des services bancaires et financiers, le plus important, ont augmenté de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Le secteur bancaire représente environ la moitié de son chiffre d'affaires. Le directeur général Nitin Rakesh a précédemment déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que ce segment stimule les ventes au cours des troisième et quatrième trimestres de l'année fiscale 2026.

Le segment de l'assurance a bondi de 45,4 %, tandis que la logistique et le transport ont reculé de près de 50 %.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord, qui représente près de 80 % du chiffre d'affaires de la société, a augmenté de 16 %.

Les contrats signés au cours du trimestre se sont élevés à 428 millions de dollars, contre 528 millions de dollars au trimestre précédent et 351 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

(1 $ = 91,6050 roupies indiennes)