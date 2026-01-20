L'entreprise indienne Lodha Developers va investir 11 milliards de dollars dans un parc de centres de données de 2,5 GW dans le Maharashtra

La société indienne Lodha Developers LODH.NS a déclaré mardi qu'elle investirait 1 000 milliards de roupies supplémentaires (11 milliards de dollars) pour construire un parc de centres de données de 2,5 gigawatts dans l'État de Maharashtra, en plus d'un engagement antérieur de 300 milliards de roupies.

Le marché indien des centres de données est en plein essor, avec des promoteurs immobiliers, des investisseurs et des géants de la technologie tels que Google GOOGL.O et Meta META.O d'Alphabet qui investissent des milliards dans des États tels que le Maharashtra et l'Andhra Pradesh.

Lodha s'est engagé pour la première fois auprès du gouvernement du Maharashtra en septembre dernier.

Le groupe a déclaré mardi que le parc de centres de données de 2,5 gigawatts sera le plus grand de son genre en Inde. Des entreprises telles qu'Amazon AMZN.O et STT Global Data Centers, basée à Singapour, ont acheté des parcelles de terrain sur le site.

(1 $ = 90,8950 roupies indiennes)