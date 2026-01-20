 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise indienne Lodha Developers va investir 11 milliards de dollars dans un parc de centres de données de 2,5 GW dans le Maharashtra
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 05:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

La société indienne Lodha Developers LODH.NS a déclaré mardi qu'elle investirait 1 000 milliards de roupies supplémentaires (11 milliards de dollars) pour construire un parc de centres de données de 2,5 gigawatts dans l'État de Maharashtra, en plus d'un engagement antérieur de 300 milliards de roupies.

Le marché indien des centres de données est en plein essor, avec des promoteurs immobiliers, des investisseurs et des géants de la technologie tels que Google GOOGL.O et Meta META.O d'Alphabet qui investissent des milliards dans des États tels que le Maharashtra et l'Andhra Pradesh.

Lodha s'est engagé pour la première fois auprès du gouvernement du Maharashtra en septembre dernier.

Le groupe a déclaré mardi que le parc de centres de données de 2,5 gigawatts sera le plus grand de son genre en Inde. Des entreprises telles qu'Amazon AMZN.O et STT Global Data Centers, basée à Singapour, ont acheté des parcelles de terrain sur le site.

(1 $ = 90,8950 roupies indiennes)

Valeurs associées

ALPHABET-A
330,0100 USD NASDAQ -0,83%
AMAZON.COM
239,1200 USD NASDAQ +0,39%
META PLATFORMS
620,2500 USD NASDAQ -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank