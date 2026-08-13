L'entreprise indienne Jubilant voit en Popeyes un deuxième moteur de croissance alors que la reprise de Domino's s'accélère

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* Popeyes s'impose comme deuxième moteur de croissance, selon son directeur général

* La reprise des ventes sur place chez Domino's s'accélère

* Jubilant est confiant quant à son retour à une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre 5 % et 7 %

(Rédaction entièrement revue avec les commentaires de la direction) par Surbhi Misra

La société indienne Jubilant FoodWorks

JUBI.NS a déclaré jeudi que sa chaîne de poulet frit Popeyes s'imposait comme un deuxième moteur de croissance, tandis que les efforts visant à relancer la fréquentation en salle chez Domino's Pizza commençaient à porter leurs fruits.

L'exploitant de Domino's Pizza en Inde a annoncé plus tôt dans la journée une hausse de 6 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la croissance de son activité principale et à la poursuite de l'expansion de son réseau de restaurants.

Les analystes avaient souligné l’amélioration des tendances de la demande à l’approche de ce trimestre, Jefferies s’attendant à ce que la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’améliore d’un trimestre à l’autre.

Le directeur général, Sameer Khetarpal, a déclaré que la croissance de plus de 40 % des ventes à périmètre constant de Popeyes était portée par l’innovation produit, des saveurs différenciées et une mise en œuvre efficace des ouvertures de magasins.

“Popeyes est sans aucun doute devenu un deuxième moteur de croissance”, a déclaré M. Khetarpal lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la société voyait un potentiel de croissance significatif. Jubilant FoodWorks a indiqué qu’elle visait à faire de Popeyes une marque valorisée à 10 milliards de roupies au cours des trois à quatre prochaines années.

M. Khetarpal a également indiqué que l’entreprise consacrait de plus en plus de capitaux à l’expansion des points de vente Domino’s et Popeyes, après avoir en grande partie achevé ses investissements majeurs dans la chaîne d’approvisionnement ces dernières années.

LE REDRESSEMENT DE DOMINO'S

Selon M. Khetarpal, l’entreprise progresse dans la relance des ventes sur place et à emporter chez Domino’s, qui ont pris du retard par rapport à l’activité de livraison, plus dynamique.

Jubilant a nommé une équipe de direction dédiée à ce canal, modernisé les restaurants où la consommation sur place est prédominante et lancé des promotions spécifiques à chaque établissement, notamment des offres le mercredi visant à attirer davantage de clients.

“Le premier objectif est d’enrayer l’hémorragie”, a déclaré M. Khetarpal, ajoutant que l’entreprise avait déjà constaté une croissance grâce à son programme promotionnel du mercredi.

Domino's India a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant de 2,5 % au cours du trimestre clos en juin, en hausse par rapport aux 0,2 % du trimestre précédent, mais en deçà de la fourchette cible annuelle à long terme de l'entreprise, comprise entre 5 % et 7 %.

M. Khetarpal a indiqué que le volume des commandes en livraison continuait de progresser malgré les récentes hausses de prix, ajoutant que l’entreprise s’était attachée à améliorer le montant moyen des commandes tout en trouvant un équilibre entre rentabilité et demande.

Malgré une croissance inférieure aux objectifs, M. Khetarpal a déclaré que l’entreprise restait confiante quant à son retour à la fourchette de 5 % à 7 % à terme, invoquant l’amélioration des tendances de la demande et un début de deuxième trimestre plus solide.