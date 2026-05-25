L'entreprise indienne Hindalco prévoit des résultats stables pour Novelis et une forte demande intérieure en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Urvi Dugar

Hindalco Industries HALC.NS prévoit que sa filiale Novelis réalisera un bénéfice d'environ 500 dollars par tonne au cours de l'exercice 2027 et table sur une forte demande pour ses activités indiennes dans l'aluminium et le cuivre, a déclaré lundi un cadre supérieur.

Les perturbations liées à un incendie survenu à l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York, ont pesé sur les résultats de l'exercice 2026, entraînant une charge exceptionnelle de 41,71 milliards de roupies (437,59 millions de dollars) au quatrième trimestre.

"... pour Novelis, le pire est passé ", a déclaré le directeur général Satish Pai lors d'une conférence téléphonique avec les médias après la publication des résultats, ajoutant qu'il restait confiant quant à la fidélisation de clients tels que le constructeur automobile Ford F.N .

La filiale américaine, qui contribue à environ 60% du chiffre d'affaires, a déclaré un Ebitda ajusté de 462 dollars par tonne pour l'exercice 2026.

Hindalco, l'un des plus grands producteurs indiens d'aluminium et de cuivre, a bénéficié de la hausse des prix des métaux et d'une forte demande saisonnière, mais le conflit au Moyen-Orient a entraîné une augmentation des coûts des intrants et une raréfaction de l'offre.

" Les deux postes où nos prix ont augmenté sont le fioul de four et le coke CP (le pétrole calciné) ", a-t-il souligné, ajoutant que la situation ne se corrigera qu’une fois que le détroit d’Ormuz sera rouvert et que les prix des combustibles de base baisseront.

Les coûts des matières premières augmenteront encore de 5% au cours des prochains trimestres, a déclaré M. Pai.

Hindalco prévoit une forte croissance à deux chiffres de ses activités en aval de l'aluminium sur le marché intérieur au cours de cet exercice fiscal, grâce à la montée en puissance de sa nouvelle usine de laminage, Aditya FRP, et à son expansion vers des produits à plus forte valeur ajoutée tels que les composants pour véhicules électriques et les matériaux de construction.

La société prévoit un Ebitda trimestriel lié au cuivre compris entre 6 et 7 milliards de roupies, avec des bénéfices qui devraient rester solides malgré la faiblesse des frais de traitement et d'affinage, soutenus par les produits en aval et les métaux précieux.

M. Pai a déclaré que l'Inde pourrait mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du cuivre raffiné importé d'ici deux ans grâce à des augmentations de capacité et au recyclage, même si la dépendance vis-à-vis du minerai de cuivre importé devrait se poursuivre malgré les efforts visant à stimuler l'exploration nationale et à conclure des accords d'approvisionnement à long terme.