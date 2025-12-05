L'entreprise indienne Healthify souhaite conclure d'autres accords avec des fabricants de médicaments amaigrissants après l'accord conclu avec Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam et Abhirami G

La startup indienne Healthify, spécialisée dans la technologie de la santé, est en pourparlers avec d'autres fabricants de médicaments amaigrissants pour offrir des conseils en matière de santé, de nutrition et de mode de vie, après avoir signé un accord avec l'unité indienne de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré son directeur général. L'accord marque le premier partenariat de ce type entre Healthify et un fabricant de médicaments, et l'entreprise espère que des accords similaires augmenteront le nombre de ses abonnés payants. Healthify, qui propose un suivi des mesures de santé ainsi que des conseils en matière de nutrition et de fitness, a lancé cette semaine un programme de soutien aux patients dans le cadre duquel il offre des services de coaching aux utilisateurs auxquels sont prescrits les traitements amaigrissants de Novo. "Notre vision est de devenir le plus grand fournisseur mondial de soutien aux patients pour toutes les entreprises de GLP (Les agonistes des récepteurs du GLP-1 sont une classe de médicaments amaigrissants) sur tous les marchés", a déclaré Tushar Vashisht, directeur général de l'entreprise, à Reuters.

Le programme de soutien aux patients fait partie de l'initiative plus large de Healthify en matière de perte de poids, qui représente déjà une part à deux chiffres de son chiffre d'affaires, a déclaré M. Vashisht.

Healthify compte environ 45 millions d'utilisateurs dans le monde, a-t-il ajouté, tandis que sa base d'abonnés payants est à six chiffres. L'entreprise a refusé de fournir un chiffre précis.

L'Inde est devenue un champ de bataille essentiel pour les traitements de l'obésité, Novo et le fabricant américain Eli Lilly LLY.N se disputant une part d'un marché mondial qui devrait atteindre 150 millions de dollars par an d'ici à la fin de la décennie.

Les fabricants locaux de médicaments génériques devraient également entrer dans le segment après l'expiration en 2026 du brevet du semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy, le médicament de Novo contre l'obésité. Healthify, qui a levé jusqu'à présent 122 millions de dollars, a déclaré que son programme d'amaigrissement GLP-1 était celui qui connaissait la croissance la plus rapide. Elle s'attend à ce que plus d'un tiers de ses abonnements payants proviennent de ce programme au cours de l'année prochaine, la moitié de cette croissance étant due à de nouveaux utilisateurs et 15 % à des abonnés existants. L'entreprise prévoit également de déployer son programme de soutien lié à Novo dans d'autres zones géographiques, a déclaré M. Vashisht, qui n'a pas souhaité donner plus de détails.