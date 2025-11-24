L'entreprise indienne HAL affirme que le crash du Tejas est un incident isolé ; les actions chutent

(Mises à jour)

24 novembre - ** Les actions de Hindustan Aeronautics

HIAE.NS chutent de 2,1 % à 4 498,90 roupies

** La société affirme que le crash de l'avion de chasse Tejas à Dubaï la semaine dernière était un événement isolé causé par des circonstances exceptionnelles

** Aucun effet sur les opérations commerciales, les finances ou les livraisons futures - HAL

** Les actions chutent de 4,1 % sur la journée

** L'armée de l'air indienne met en place une commission d'enquête pour déterminer les causes de l'accident

** Citant des experts, CLSA ("Outperform", PT: 5 436 roupies) indique que les causes possibles comprennent la perte de poussée du moteur de General Electric GE.N , les effets de décrochage aérodynamique ou l'erreur humaine

** ajoute que le Tejas n'a connu qu'un seul incident en plus de 20 ans et qu'il reste le fleuron de HAL avec 180 unités en commande

** Vingt analystes ont une note "achat" en moyenne; le prix médian est de 5 800 roupies - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, HIAE a augmenté de 7,6%