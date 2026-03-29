 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise indienne EPL fusionne avec Indovida, soutenue par Indorama, dans le cadre d'une opération d'emballage d'une valeur de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails de la déclaration)

La société indienne d'emballage EPL Ltd

EPLI.NS a déclaré dimanche qu'elle avait accepté de fusionner avec Indovida, soutenue par la société thaïlandaise Indorama Ventures, dans le cadre d'un accord évaluant l'entreprise combinée à environ 2 milliards de dollars.

Le groupe fusionné associera les activités d'emballage d'EPL au portefeuille de matières plastiques d'Indovida.

Dans le cadre de la transaction, EPL est évaluée à environ 1,2 milliard de dollars, soit un prix de 339 roupies indiennes (3,58$) par action, tandis qu'Indovida est évaluée à environ 700 millions de dollars.

À la suite de la fusion, Indorama Ventures deviendra un co-promoteur avec une participation de 51,8 % dans la société combinée, tandis que la société de capital-investissement Blackstone BX.N , qui soutient EPL, détiendra environ 16,6 %.

Hemant Bakshi, directeur général d'EPL, restera directeur général du groupe, tandis que Sunil Marwah, directeur général d'Indovida, continuera à diriger les activités d'Indovida.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, des actionnaires et des tribunaux et devrait être finalisée d'ici un an environ. (1 $ = 94,7770 roupies indiennes)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
108,040 USD NYSE -1,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank