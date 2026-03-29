L'entreprise indienne EPL fusionne avec Indovida, soutenue par Indorama, dans le cadre d'une opération d'emballage d'une valeur de 2 milliards de dollars

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(Mise à jour avec les détails de la déclaration)

La société indienne d'emballage EPL Ltd

EPLI.NS a déclaré dimanche qu'elle avait accepté de fusionner avec Indovida, soutenue par la société thaïlandaise Indorama Ventures, dans le cadre d'un accord évaluant l'entreprise combinée à environ 2 milliards de dollars.

Le groupe fusionné associera les activités d'emballage d'EPL au portefeuille de matières plastiques d'Indovida.

Dans le cadre de la transaction, EPL est évaluée à environ 1,2 milliard de dollars, soit un prix de 339 roupies indiennes (3,58$) par action, tandis qu'Indovida est évaluée à environ 700 millions de dollars.

À la suite de la fusion, Indorama Ventures deviendra un co-promoteur avec une participation de 51,8 % dans la société combinée, tandis que la société de capital-investissement Blackstone BX.N , qui soutient EPL, détiendra environ 16,6 %.

Hemant Bakshi, directeur général d'EPL, restera directeur général du groupe, tandis que Sunil Marwah, directeur général d'Indovida, continuera à diriger les activités d'Indovida.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, des actionnaires et des tribunaux et devrait être finalisée d'ici un an environ. (1 $ = 94,7770 roupies indiennes)