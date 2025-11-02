L'entreprise indienne de fintech Pine Labs vise une valorisation de 2,9 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse réduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fourchette de prix est fixée entre 210 et 221 roupies/action

L'introduction en bourse devrait débuter le 7 novembre et se terminer le 11 novembre

L'introduction en bourse devrait permettre de lever environ 440 millions de dollars, contre 1 milliard de dollars précédemment

Pine Labs visait auparavant une valorisation de 6 milliards de dollars

(Reformatage du texte avec des détails sur la réduction de l'introduction en bourse, le contexte du marché indien et les informations du prospectus)

L'entreprise indienne de fintech Pine Labs a fixé une fourchette de prix de 210 à 221 roupies par action pour son introduction en bourse réduite qui devrait s'ouvrir plus tard dans la semaine, visant une valorisation allant jusqu'à 254 milliards de roupies (2,86 milliards de dollars), comme l'a montré un dépôt public lundi.

Dans la partie supérieure de la fourchette de prix, l'introduction en bourse permettra de lever environ 39 milliards de roupies (440 millions de dollars). La société visait une introduction en bourse d'un milliard de dollars pour une valorisation de 6 milliards de dollars lorsqu'elle a déposé des documents préliminaires en juin, comme l'ont précédemment indiqué à Reuters des sources .

Pine Labs, qui fournit des solutions de paiement telles que des terminaux de point de vente, est en concurrence avec des entreprises telles que Paytm PAYT.NS et PhonePe, propriété de Walmart.

La société émet désormais de nouvelles actions d'une valeur de 20,8 milliards de roupies dans le cadre de l'offre, par rapport à son plan initial de 26 milliards de roupies, comme l'a montré un prospectus mis à jour samedi.

Les investisseurs existants, dont Peak XV, PayPal PYPL.O et Mastercard MA.N , vendront jusqu'à 82,3 millions d'actions, alors que le plan précédent prévoyait un total de 147,8 millions d'actions.

La raison de cette réduction n'a pas été immédiatement précisée , mais la réglementation indienne autorise les entreprises à modifier la taille de leur introduction en bourse dans une certaine mesure après le dépôt de leur projet.

La vente d'actions, qui durera trois jours, débutera le 7 novembre et se terminera le 11 novembre. Pine Labs attribuera des actions aux investisseurs principaux le 6 novembre. Les actions devraient être cotées à la bourse indienne le 14 novembre. Axis Capital et Morgan Stanley figurent parmi les chefs de file.

Le produit de l'introduction en bourse servira à financer l'expansion à l'étranger, les investissements technologiques et la réduction de la dette.

L'introduction en bourse s'inscrit dans une vague de cotations sur un marché primaire très actif, avec la vente d'actions par d'autres entreprises technologiques telles que Groww, Lenskart et boAt.

L 'Inde est le troisième plus grand lieu d'introduction en bourse cette année , avec une collecte de fonds qui devrait dépasser le record de 20,5 milliards de dollars de 2024 , grâce à des introductions en bourse de sociétés telles que LG Electronics India LGEL.NS .

(1 $ =88,74 roupies indiennes)