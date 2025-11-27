L'entreprise indienne de commerce électronique Meesho vise une valorisation de 5,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Meesho fixe une fourchette de prix de 105 à 111 roupies pour son introduction en bourse

L'introduction en bourse devrait permettre de lever 604 millions de dollars en haut de la fourchette de prix

La vente d'actions s'étale sur trois jours à partir du 3 décembre

Meesho est en concurrence avec Amazon et Flipkart, propriété de Walmart

La plateforme indienne de commerce électronique Meesho MEES.NS cherche à atteindre une valorisation de 501 milliards de roupies (5,6 milliards de dollars) par le biais de son introduction en bourse la semaine prochaine, car elle cherche à accroître sa portée sur un marché dominé par Amazon AMZN.O et Flipkart WMT.N , propriété de Walmart.

L'offre d'actions fait suite à l'introduction en bourse d'entreprises technologiques telles que Groww BILO.NS , Lenskart LENS.NS et PhysicsWallah PHYS.NS sur le marché indien des introductions en bourse en plein essor.

Le marché national des introductions en bourse est sur le point de battre le record de 20,5 milliards de dollars de l'année dernière, avec jusqu'à 8 milliards de dollars d'offres prévues pour le dernier trimestre de 2025.

Meesho, une plateforme populaire dans les petites villes avec des clients à la recherche de valeur, est également susceptible d'encaisser les récentes réductions de l'impôt sur la consommation et de l'impôt sur le revenu en Inde visant à stimuler la demande intérieure.

La société 9984.T soutenue par SoftBank a fixé une fourchette de prix de 105-111 roupies par action (1,18-1,24 $) pour la vente d'actions de trois jours qui commence le 3 décembre, comme l'a montré un document déposé jeudi en fin de journée.

Les investisseurs d'ancrage peuvent enchérir un jour plus tôt, le 2 décembre. Les actions de Meesho devraient commencer à être négociées sur les principales places boursières indiennes le 10 décembre, selon le prospectus.

L'introduction en bourse vise à lever environ 54 milliards de roupies (604 millions de dollars) dans la partie supérieure de la fourchette de prix, selon les calculs de Reuters.

Les actionnaires actuels de l'entreprise basée à Bengaluru, dont Elevation Capital et Peak XV Partners, vendent un total de 105,5 millions d'actions, soit moins que les 175,7 millions d'actions qu'ils avaient prévu de vendre auparavant. SoftBank ne vend pas d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse.

La société émet également de nouvelles actions d'une valeur de 42,5 milliards de roupies. Elle utilisera le produit de l'introduction en bourse pour investir dans l'infrastructure en nuage, son unité technologique, et pour d'autres dépenses.

(1 $ = 89,3470 roupies indiennes)