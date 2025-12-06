L'entreprise indienne Biocon fait de Biocon Biologics une filiale à 100 %

(Correction pour indiquer au paragraphe 5 que l'interview a eu lieu en janvier et non en mars)

La société biopharmaceutique indienne Biocon BION.NS a déclaré samedi qu'elle intégrera complètement son unité biosimilaire Biocon Biologics BIOC.NS en tant que filiale à part entière.

Biocon a déclaré dans un communiqué qu'elle acquerra les participations restantes dans Biocon Biologics auprès de Serum Institute Life Sciences, Tata Capital Growth Fund II et Activ Pine LLP par le biais d'un échange d'actions à raison de 70,28 actions Biocon pour 100 actions Biocon Biologics, au prix de 405,78 roupies indiennes ($4,51) par action Biocon. L'opération valorise Biocon Biologics à 5,5 milliards de dollars.

Shreehas Tambe, directeur général de Biocon Biologics, deviendra directeur général de l'entité combinée après l'intégration, et Kedar Upadhye en sera le directeur financier. Siddharth Mittal, directeur général de Biocon, occupera un rôle de direction au sein du groupe.

L'intégration devrait être achevée d'ici au 31 mars de l'année prochaine. M. Tambe a déclaré à Reuters, lors d'une interview accordée en janvier à l' adresse , que Biocon pourrait introduire en bourse son activité clé de biosimilaires d'ici mars 2026 et visait une part à deux chiffres sur son marché principal aux États-Unis pour ses nouveaux lancements.

Les biosimilaires sont des versions similaires et relativement abordables de médicaments biologiques complexes et coûteux utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer et les maladies auto-immunes.

La société, qui avait précédemment avancé ses projets d'introduction en bourse, attend de terminer l'intégration de Viatris, sa société de biosimilaires acquise, et de refinancer sa dette.

Dans son communiqué de samedi, Biocon a également indiqué qu'elle allait acquérir la participation résiduelle détenue par Viatris VTRS.O pour 815 millions de dollars, dont 400 millions de dollars seront versés en espèces et 415 millions de dollars dans le cadre d'un échange d'actions.

La société basée à Bengaluru a également approuvé la levée de capitaux supplémentaires à hauteur de 45 milliards de roupies indiennes ($500 millions de dollars) par le biais d'un placement institutionnel qualifié (QIP), dont le produit servira à couvrir le paiement en espèces à Viatris.

(1 $ = 89,9340 roupies indiennes)