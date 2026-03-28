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L'entreprise indienne Bellatrix Aerospace obtient 20 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série B
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant aérospatial indien Bellatrix Aerospace a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de pré-série B mené par Cactus Partners, a-t-il déclaré samedi, alors qu'il cherche à augmenter la fabrication et la livraison de ses systèmes de propulsion.

Bellatrix a déclaré que les fonds seraient utilisés pour accroître la capacité de production afin de répondre à la demande croissante des constellations de satellites en Inde et à l'étranger.

"Cet investissement nous permet d'augmenter considérablement la capacité de production annuelle", a déclaré son directeur général Rohan Ganapathy.

Fondée en 2015, Bellatrix, basée à Bengaluru, fabrique des systèmes de propulsion de satellites et possède des activités aux États-Unis.

Dirigé par le fonds d'investissement Cactus Partners, le tour de table a attiré de nouveaux investisseurs, dont Hero Investment Office, 35 North Ventures, Indusbridge Ventures et Monarch Holdings, ainsi que des bailleurs de fonds existants, Inflexor, Pavestone, GrowX et Survam Partners.

L'Inde a ouvert le secteur spatial national au-delà de l'organisation publique Indian Space Research Organisation (ISRO) aux acteurs privés et a créé un fonds de 10 milliards de roupies (105,5 millions de dollars) pour soutenir les startups.

(1 $ = 94,7770 roupies indiennes)

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