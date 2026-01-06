 Aller au contenu principal
L'entreprise française Orano obtient un financement américain de 900 millions de dollars pour une usine d'enrichissement de l'uranium
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le projet aux paragraphes 3 à 5)

Le groupe français Orano, spécialisé dans les combustibles nucléaires, s'est vu attribuer un financement de 900 millions de dollars de la part du ministère américain de l'énergie pour la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium aux Etats-Unis, a annoncé la société mardi.

Ce financement confirme le soutien du gouvernement américain au projet et lui permettra d'avancer dans le dépôt d'une demande de licence auprès de la Commission de régulation nucléaire américaine au premier semestre 2026, a indiqué Orano.

L'entreprise française avait annoncé son intention de construire l'installation à Oak Ridge, dans le Tennessee, en 2024, mais elle attendait le financement du gouvernement avant d'aller de l'avant avec ce qui sera sa première usine d'enrichissement à l'étranger et qui nécessitera un investissement total de 4 à 5 milliards de dollars.

L'année dernière, Trump a signé un décret visant à réduire la réglementation et à accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs nucléaires et les centrales électriques, ainsi qu'à relancer la production et l'enrichissement de l'uranium dans le pays.

La mise en service de la centrale de Tennessee est prévue pour 2031.

