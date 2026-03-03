L'entreprise fintech Dave chute après l'annonce d'une opération d'obligations convertibles de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars -

** Les actions de la société de banque numérique Dave

DAVE.O ont baissé de 4,1%

en après-Bourse à 200,24 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société basée à Los Angeles, en Californie, dévoile son projet d'offre privée de 150 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans ()

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris des rachats d'actions supplémentaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle, et pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture

** La société a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars sur la base de 13,5 millions d'actions en circulation ** Les actions de DAVE ont augmenté de 4,9 % pour clôturer à 208,76 $ le mardi, après que la société ait annoncé, tard le lundi, des résultats du T4 supérieurs aux attentes et que les prévisions de BPA ajusté pour 2026 de 14 à 15 $ aient dépassé le consensus

** Jusqu'à mardi, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année, mais a augmenté de 120% au cours des 12 derniers mois

** Les 10 analystes sont tous optimistes, y compris 2 "strong buy"; PT médian $310, selon les données de LSEG