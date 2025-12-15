L'entreprise espagnole Ferrovial devient la première entreprise de l'IBEX 35 à être cotée au Nasdaq-100

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Serafinko

La société espagnole de construction et d'infrastructure Ferrovial FERF.AS deviendra la première société espagnole de premier ordre cotée à l'IBEX 35 dont les actions seront également négociées sur le Nasdaq-100 lorsqu'elle sera ajoutée à l'indice le 22 décembre. L'inclusion intervient environ 18 mois après ses débuts sur le marché boursier américain en mai 2024.

L'indice Nasdaq-100 .NDX comprend les 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur le marché boursier Nasdaq en fonction de leur capitalisation boursière. Il est largement considéré comme une référence pour les entreprises axées sur la technologie et l'innovation, mais il comprend également des sociétés d'autres secteurs.

"Cette étape renforce notre visibilité auprès des investisseurs américains et internationaux, élargit notre base d'actionnaires et reflète la confiance du marché dans notre capacité à développer des projets de grande valeur qui stimulent la croissance économique et aident les communautés où nous opérons à prospérer", a déclaré Ignacio Madridejos, directeur général de Ferrovial.

Ferrovial a établi une présence significative en Amérique du Nord au cours des deux dernières décennies, notamment en gérant des voies express dans plusieurs États américains et dans l'Ontario, au Canada. Elle participe également à la construction du nouveau terminal 1 de l'aéroport international JFK de New York.