L'entreprise énergétique de Tesla obtient l'autorisation de fournir de l'électricité au Royaume-Uni

Le régulateur britannique de l'énergie Ofgem a déclaré jeudi qu'il avait approuvé une licence de fourniture d'électricité pour Tesla Energy Ventures Limited, une filiale de Tesla TSLA.O , permettant à la société de fournir de l'électricité aux ménages et aux entreprises à travers la Grande-Bretagne.

L'autorisation a pris effet mercredi après un processus d'évaluation de plusieurs mois.

L'Ofgem a déclaré que la licence couvrait uniquement les activités de fourniture d'électricité et qu'elle était distincte de la licence de production existante détenue par Tesla Motors Limited.