L'entreprise de transformation alimentaire JBT Marel chute après la vente d'une dette convertible de 500 millions de dollars

5 septembre - ** Les actions du fournisseur d'équipement de transformation alimentaire JBT Marel Corp JBTM.N ont baissé de 1,4 % à 139,77 $ au début de vendredi après une augmentation de capital **La société basée à Chicago, Illinois,anciennement John Bean Technologies, a annoncé jeudi en fin de journée () une offre de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à0,375 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 187,77 $ est supérieur de 32,5 % à la dernière clôture de l'action ** Les actions de JBTM ont légèrement augmenté de 0,2 % jeudi pour clôturer à 141,71 $ après que la société ait dévoilé mercredi dernier l'offre de remboursement ou de refinancement de ses obligations convertibles à 0,25 % à échéance 2026

** La société a également utilisé une partie du produit net pour conclure des transactions de couverture et de bons de souscription afin d'atténuer la dilution

** Le prix d'exercice des transactions de warrants a été fixé à 283,42 dollars, soit le double de la dernière vente de l'action ** En 2024, JBT Corp a finalisé l'acquisition de l'entreprise islandaise Marel et les actions de l'entreprise combinée ont commencé à être négociées sous le symbole "JBTM" sur le NYSE et le Nasdaq Islande le 3 janvier

** Les actions de JBTM ont clôturé à 127,62 $ le 3 janvier

** La note moyenne des 5 analystes est "achat" et la prévision médiane est de 155 $, selon les dernières données de LSEG