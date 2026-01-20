L'entreprise de thérapie anticancéreuse Erasca chute après l'annonce d'une offre d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier -
** Les actions d'Erasca ERAS.O ont baissé de 8,1 % dans les échanges prolongés à 9,02 dollars après
nouvelles sur l'augmentation de capital
** La société d'oncologie basée à San Diego, en Californie, annonce () une offre d'actions de 150 millions de dollars
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour aider à financer la R&D de ses produits candidats et d'autres programmes de développement, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise
** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Evercore
teneurs de livre conjoints
** Avec ~283,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars
** Les actions ERAS ont terminé la séance en hausse de 2 % à 9,81 $, soit une augmentation de 164 % depuis le début de l'année 2026 **
