L'entreprise de tests de sécurité UL Solutions chute à la suite de la vente d'actions de sa société mère pour un montant de 975 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre -

** Les actions de la UL Solutions ULS.N ont baissé de 2,7 % avant la cloche à 77,21 $ après une offre secondaire de 975 millions de dollars

** La société basée à Northbrook, dans l'Illinois, a annoncé mercredi soir () que sa société mère,

** Les actions d'ULS ont chuté de 10,7 % pour clôturer à 79,38 $ le mercredi, après que la société a lancé l'offre mardi soir. ** La vente réduit les avoirs d'ULSE à environ 125,6 millions d'actions sur les 201 millions d'actions totales en circulation de la société, selon le prospectus

** Goldman Sachs et JP Morgan sont les chefs de file de l'offre ** Il y a un mois, la société a affiché un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3e trimestre et a annoncé une initiative de restructuration pour réduire les dépenses

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions d'ULS ont augmenté de 59 % depuis le début de l'année ** UL Solutions est entrée en bourse en avril 2024 après que ULSE a vendu 33,8 millions d'actions lors de l'introduction en bourse au prix de 28 $

** 5 des 11 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 6 la considèrent comme un "maintien"; PT médian de 96 $, selon les données de LSEG