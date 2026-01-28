L'entreprise de technologie agricole Cibus glisse après l'annonce d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** L'entreprise de technologie agricole Cibus

CBUS.O a vu ses actions baisser de 13,1 % à 1,53 $ après la clôture du marché, alors qu'elle prévoit de lever des fonds ** La société d'édition de gènes basée à San Diego, en Californie, annonce une offre d'actions sans révéler le montant de l'opération ** Les membres du conseil d'administration Jean-Pierre Lehmann et le cofondateur Rory Riggs ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 1,5 million de dollars de l'offre, selon le prospectus

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris pour financer le développement de ses traits de gestion des mauvaises herbes dans le riz et pour payer les dépenses professionnelles accumulées

** BTIG est le seul preneur ferme

** La société a environ 54,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 100 millions de dollars

** Les actions de CBUS ont chuté de 2,2 % à 1,76 $ ce mercredi. L'action a baissé de ~28% au cours des 12 derniers mois

** 3 des 4 analystes considèrent le titre comme "acheter", 1 comme "conserver"; PT médian $15.50