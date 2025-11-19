L'entreprise de services publics PPL se replie après avoir annoncé une offre de billets échangeables d'un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz naturel PPL Corp PPL.N sont en baisse de 0,5 % à 36,30 $ avant le marché, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La filiale de PPL basée à Allentown, en Pennsylvanie, annonce () une offre privée de billets échangeables à 5 ans d'une valeur de 1 milliard de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser la dette à court terme et pour les besoins généraux de l'entreprise

** PPL a environ 739,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 27 milliards de dollars ** Au début du mois, PPL a publié ses résultats du 3ème trimestre et a déclaré que la demande des centres de données avait augmenté de 40% en Pennsylvanie par rapport au trimestre précédent

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de PPL ont augmenté de 12% depuis le début de l'année, contre 17% pour l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** 11 des 17 analystes considèrent PPL comme "strong buy" ou "buy", le reste comme "hold"; le PT médian est de $41, selon les données de LSEG