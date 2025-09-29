L'entreprise de services publics PG&E Corp. va dépenser 73 milliards de dollars pour sa croissance future

La compagnie d'électricité américaine PG&E Corp PCG.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait de dépenser 73 milliards de dollars d'ici 2030 pour les futures améliorations de la transmission.