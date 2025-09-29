 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de services publics PG&E Corp. va dépenser 73 milliards de dollars pour sa croissance future
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine PG&E Corp PCG.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait de dépenser 73 milliards de dollars d'ici 2030 pour les futures améliorations de la transmission.

