L'entreprise de services publics PG&E Corp. va dépenser 73 milliards de dollars pour sa croissance future

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie d'électricité américaine PG&E Corp PCG.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait de dépenser 73 milliards de dollars d'ici 2030 pour les futures améliorations de la transmission.
