L'entreprise de services publics Exelon accentue sa chute après l'émission d'une obligation convertible de 900 millions de dollars

2 décembre -
** Les actions de la compagnie d'électricité Exelon EXC.O ont baissé de 0,6 % tôt mardi à 45,43 $ après une augmentation de capital garantie
** EXC, société basée à Chicago (Illinois), a annoncé tard lundi () la fixation du prix de son offre privée d'obligations convertibles à 3,25 % d'un montant de 900 millions de dollars, échéant le 15 mars 2029
** Le prix de conversion initial a été fixé à 57,11 $, soit 25 % de plus que la dernière clôture de l'action à 45,69 $
** Les actions d'EXC ont chuté de 3 % lundi après que la société a annoncé () l'offre pour rembourser ou refinancer la dette, ou pour les besoins généraux de l'entreprise
** Sur la base d'un dividende annuel de 1,60 $, les actions EXC ont actuellement un rendement d'environ 3,5 %
** Avec le mouvement de la session, les actions ont augmenté de ~21% depuis le début de l'année contre ~16% pour l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .
** La note moyenne de 20 analystes est "hold"; la prévision médiane est de 50 $, contre 48 $ le 2 octobre, selon les données de LSEG
