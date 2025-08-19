 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de services publics Black Hills rachète son homologue NorthWestern Energy pour 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'accord est complété par des informations générales et d'autres détails)

La société de services publics Black Hills BKH.N a déclaré mardi qu'elle achèterait son homologue NorthWestern Energy NWE.O pour 3,6 milliards de dollars, créant ainsi un service public réglementé plus important avec une plus grande échelle pour investir dans l'infrastructure du réseau et répondre à la demande croissante d'énergie.

La consolidation dans le secteur de l'électricité aux États-Unis a connu un essor fulgurant, propulsée par les prévisions d'une demande d'électricité record au cours des deux prochaines années, en raison de l'expansion rapide des centres de données de l'IA et des crypto-monnaies à forte consommation d'énergie, ainsi que de l'augmentation de la consommation résidentielle et commerciale.

La transaction entièrement en actions implique une valeur par action d'environ 59 dollars, soit une prime de 7,66 % par rapport à la dernière clôture de NorthWestern, selon les calculs de Reuters. Les actions de Black Hills ont augmenté de 1,5 % dans les échanges volatils avant la mise sur le marché.

"Ensemble, nous serons mieux positionnés pour répondre à la demande croissante, accélérer les investissements dans l'énergie et l'infrastructure du réseau, et soutenir les clients et les communautés dans un paysage énergétique qui évolue rapidement", a déclaré Brian Bird, directeur général de NorthWestern Energy.

L'opération donnera naissance à une entreprise régionale de distribution d'électricité et de gaz naturel dont la valeur de marché pro forma s'élèvera à environ 7,8 milliards de dollars et la valeur d'entreprise combinée à 15,4 milliards de dollars.

Les actionnaires de NorthWestern recevront 0,98 action de Black Hills pour chaque action détenue. Les actionnaires de Black Hills détiendront environ 56 % de la société après la conclusion de l'opération, prévue dans 12 à 15 mois.

La société issue de la fusion aura un nouveau nom et un nouveau symbole boursier, et son siège social sera situé à Rapid City, dans le Dakota du Sud.

Brian Bird continuera à diriger la nouvelle société en tant que directeur général, tandis que l'actuelle directrice financière de NorthWestern, Crystal Lail, en sera la directrice financière. Le conseil d'administration de la nouvelle société comprendra cinq administrateurs désignés par NorthWestern et six par Black Hills.

Linn Evans, directeur général de Black Hills, prendra sa retraite une fois la transaction achevée.

