L'entreprise de sécurité Verisure augmente de 13 % après son introduction en bourse à Stockholm pour un montant de 16 milliards de dollars

(Corrige dans le premier paragraphe pour dire que l'introduction en bourse est la plus importante d'Europe cette année, et non la plus importante d'Europe depuis 2016)

Les actions du groupe de services de sécurité Verisure VSURE.ST ont progressé de 13% mercredi lors de leur premier jour de cotation à la Bourse de Stockholm, à la suite de la plus grosse introduction en Bourse d'une société européenne depuis le début de l 'année, selon les données du LSEG.

Verisure s'échangeait à 15,0 euros à 7 h 13 GMT contre un prix d'offre annoncé plus tôt mercredi de 13,25 euros (145,36 couronnes) qui avait valorisé le groupe à 13,7 milliards d'euros (15,9 milliards de dollars).

L'introduction en bourse du fournisseur de systèmes d'alarme basé en Suisse s'inscrit dans le cadre d'une reprise plus générale du marché européen des introductions en bourse après une première moitié d'année morose, au cours de laquelle plusieurs cotations ont été retirées en raison des tensions commerciales et des inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient.

UN INTÉRÊT MARQUÉ DE LA PART DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Verisure, qui avait précédemment fixé à une fourchette de prix de l'action comprise entre 12,25 et 13,50 euros, a déclaré dans un communiqué que l'offre avait été sursouscrite à plusieurs reprises.

"L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels suédois et internationaux, ainsi que du grand public suédois", a déclaré la société.

Verisure, initialement une unité de la société suédoise Securitas SECUb.ST , a été cotée pour la première fois en 2006 sous le nom de Securitas Direct. Son propriétaire majoritaire actuel est la société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman.

La société a dévoilé en septembre son intention de s'introduire sur le Nasdaq suédois et de lever 3,1 milliards d'euros.

Elle a déclaré mercredi que si une option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit de l'introduction en bourse s'élèvera à environ 3,6 milliards d'euros. (1 dollar = 0,8610 euro) (1 couronne suédoise = 0,0912 euro)