L'entreprise de réseaux d'IA Aria Networks lève 125 millions de dollars de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aria Networks a déclaré mardi avoir levé 125 millions de dollars lors de son premier tour de financement en série, alors que la startup cherche à développer son infrastructure de réseau d'IA l'intelligence artificielle.

Le réseau d'Aria est conçu pour fonctionner avec n'importe quelle puce d'IA sur le marché, Nvidia NVDA.O Google

GOOGL.O , ce qui donne aux entreprises la flexibilité de mettre à niveau ou de changer de matériel au fil du temps sans avoir à revoir l'ensemble de leur infrastructure de réseau.

Fondée en 2025, Aria Networks est soutenue par Sutter Hill Ventures, Atreides Management, Valor Equity Partners et Eclipse Ventures.

Gavin Baker,

associé directeur

chez Atreides, a rejoint le conseil d'administration d'Aria, aux côtés de Stefan Dyckerhoff de Sutter Hill et des fondateurs d'Aria.

La société a également annoncé la disponibilité de ce qu'elle appelle le premier réseau AI-native au monde, conçu pour aider les centres de données AI à fonctionner plus efficacement et à moindre coût. Son objectif principal est l'"efficacité des jetons", une mesure de la un centre de données coûts de.

Les jetons sont une mesure de la quantité de texte qu'un modèle d'IA peut traiter ou mémoriser au cours d'une seule interaction. Un jeton correspond approximativement à un court morceau de texte, comme une partie d'un mot.

La société Aria, basée à Palo Alto, a déclaré qu'elle

avait déjà des commandes de clients et qu'elle était en train de se déployer activement.