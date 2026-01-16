L'entreprise de réparation de vitres de voitures Belron a entamé des pourparlers en vue d'une introduction en bourse de 27,8 milliards de dollars, selon le FT

Belron a entamé des discussions préliminaires avec des banquiers en vue d'une introduction en bourse de 24 milliards d'euros (27,84 milliards de dollars) pour l'entreprise de réparation et de remplacement de vitres de véhicules, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec la situation.

Les dirigeants de Belron ont rencontré des banquiers la semaine dernière avant d'entamer le processus de sélection des conseillers et des teneurs de livres, avec une cotationpossible vers la fin de l'année, selon le rapport.

Il n'a pas encore été décidé si Belron sera cotée à New York ou à Amsterdam, selon le FT .

Belron a refusé de commenter le rapport.

Belron est la division la plus rentable du groupe holding belge D'Ieteren et réalise plus de la moitié de ses ventes en Amérique du Nord.

L'entreprise de réparation de vitres, dirigée par l'ancien chef d'Anheuser-Busch InBev Carlos Brito, emploie environ 30 000 personnes et est présente dans 40 pays, selon son site web.

(1 dollar = 0,8620 euro)