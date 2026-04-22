L'entreprise de rénovation Masco dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à l'amélioration de la demande

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Masco MAS.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, aidée par l'amélioration de la demande pour ses matériaux de construction à bas prix.

La demande pour le bricolage et les petits projets de rénovation est restée soutenue, alors que les consommateurs ont étiré leurs budgets pour des catégories essentielles telles que la plomberie et la peinture, ce qui a stimulé la fréquentation des magasins.

* Les actions de la société basée à Livonia, dans le Michigan, qui vend des pommes de douche, des accessoires de cuisine et des produits de décoration intérieure, ont augmenté de 9 % dans les échanges avant bourse après qu'elle ait réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 de 4,10 à 4,30 dollars par action.

* Masco a enregistré des ventes de 1,92 milliard de dollars au premier trimestre, supérieures aux estimations de 1,84 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,04 $ par action, dépassant les estimations de 88 cents.

* Les ventes de son segment de produits de plomberie, qui contribue de manière importante au chiffre d'affaires, ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente.

* La société a procédé à de multiples augmentations de prix et mis en œuvre des mesures de réduction des coûts au cours des derniers trimestres afin de compenser la hausse des prix des matières premières et des coûts tarifaires.

* Masco a déclaré en février qu'elle s'attendait à des charges supplémentaires d'environ 50 millions de dollars en 2026 liées à des mesures de restructuration, y compris des réductions d'effectifs et des efforts pour rationaliser les opérations.

* Elle a estimé l'impact des tarifs douaniers sur les coûts annualisés à environ 200 millions de dollars avant de prendre des mesures pour atténuer l'impact.

* La société, dont les installations de fabrication à l'étranger sont principalement basées en Chine et en Europe, a précédemment déclaré qu'elle avait réduit son exposition à la Chine d'environ 45 % depuis 2018, bien que les tarifs douaniers continuent d'affecter l'approvisionnement en matériaux clés tels que le cuivre et le laiton.