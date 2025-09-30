L'entreprise de puces d'IA Cerebras lève 1,1 milliard de dollars et accueille 1789 Capital, un investisseur lié à Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cerebras Systems, une startup de la Silicon Valley visant à s'attaquer à Nvidia

NVDA.O en produisant une puce informatique d'IA de la taille d'une assiette, a déclaré mardi avoir levé 1,1 milliard de dollars et ajouté 1789 Capital, la société de capital-risque où Donald Trump Jr. est associé, en tant qu'investisseur.

Cerebras a déclaré que ce tour de table, mené par Fidelity Management & Research Co et Atreides Management, porte la valorisation de l'entreprise à 8,1 milliards de dollars.

Les investisseurs Tiger Global, Valor Equity Partners et 1789 Capital, le fonds dont le fils du président Donald Trump est partenaire, ont également participé à l'opération. Le directeur général de Cerebras, Andrew Feldman, a déclaré à Reuters que la participation de 1789 était dirigée par Paul Abrahimzadeh, un banquier d'affaires et un vétéran de Citigroup, que Cerebras avait déjà sollicité pour diriger une première offre publique de vente.

"Ils mettent beaucoup d'argent au travail. Et c'était quelqu'un que nous connaissions", a déclaré Andrew Feldman.

L'année dernière, Cerebras a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq. L'offre a été retardée en raison de l'examen par la sécurité nationale américaine d'un investissement de 335 millions de dollars réalisé par G42, une société d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle basée à Abou Dhabi.

Cerebras a déclaré en mars que l'investissement de G42, qui a signé en 2023 un accord pour s'approvisionner en superordinateurs auprès de la startup, avait reçu l'autorisation de l'administration Trump.

Andrew Feldman a déclaré que la société prévoyait toujours d'organiser une offre publique de vente.

"Il est très courant, dans le cadre d'une introduction en bourse, d'obtenir des capitaux supplémentaires très tardivement de la part d'investisseurs institutionnels de classe mondiale", a déclaré Andrew Feldman.

Les ordinateurs que Cerebras a construits pour G42 ont jusqu'à présent été installés aux États-Unis. L'année dernière, la société a annoncé un accord pour fournir des ordinateurs à Aramco, le géant pétrolier saoudien.

Les accords avec le Moyen-Orient nécessiteront des licences d'exportation de la part de l'administration Trump.

"Nous détenons la licence pour la livraison de certains équipements et nous cherchons à obtenir la licence pour pouvoir expédier davantage d'équipements", a déclaré Andrew Feldman.

Citigroup et Barclays Capital ont agi en tant qu'agents de placement conjoints pour la transaction, et les investisseurs existants Altimeter, Alphawave et Benchmark ont rejoint le tour de table, a déclaré Cerebras.