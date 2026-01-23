L'entreprise de puces Ambiq Micro grimpe après une offre d'actions plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

23 janvier -

** Les actions d'Ambiq Micro AMBQ.N annulent les pertes subies en début de marché et grimpent de 7 % à 35 $ le vendredi

après l'offre secondaire élargie du concepteur de puces

** La société basée à Austin (Texas) a annoncé jeudi en fin de journée () le prix de ~2,7 millions d'actions,

une décote de 5,2% par rapport à la dernière vente

** L'offre, qui a été augmentée de 2,2 millions d'actions (), comprend 42 949 actions délestées par certains détenteurs

** L'AMBQ prévoit d'utiliser le produit net reçu principalement à des fins générales, y compris les activités de vente et de marketing, le développement de produits et les dépenses d'investissement, selon le prospectus ()

** BofA et UBS sont les deux chefs de file de l'opération

** AMBQ a été introduite en bourse en juillet () au prix de 24 $

** L'action s'est échangée jusqu'à 51,76 $ (1 août) et jusqu'à 22,12 $ (21 nov)

** 2 analystes sur 4 considèrent l'action comme un " achat fort " ou un " achat ", 2 considèrent l'action comme un " maintien "; PT médian de 36 $, selon les données de LSEG