L'entreprise de puces Ambiq Micro en baisse après une offre d'actions plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier -

** Les actions d'Ambiq Micro AMBQ.N ont baissé de 0,6 % à 32,50 $ avant la cloche après l'annonce du prix de l'action de suivi du concepteur de puces

** La société basée à Austin, Texas, a annoncé jeudi dernier () ~2,7 millions d'actions,

une décote de 5,2% par rapport à la dernière vente

** L'offre, qui a été augmentée de 2,2 millions d'actions (), comprend 42 949 actions délestées par certains détenteurs

** L'AMBQ prévoit d'utiliser le produit net reçu principalement à des fins générales, y compris les activités de vente et de marketing, le développement de produits et les dépenses d'investissement, selon le prospectus ()

** BofA et UBS sont les deux chefs de file de l'opération

** AMBQ a été introduite en bourse en juillet () au prix de 24 $

** L'action s'est négociée jusqu'à 51,76 $ (1 août) et jusqu'à 22,12 $ (21 nov)