L'entreprise de matériaux de couverture TopBuild rachète son concurrent SPI pour un milliard de dollars

TopBuild Corp BLD.N a déclaré mercredi avoir acquis Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces, environ un an après que les deux fabricants de matériaux de construction aient mis fin à leur accord initial pour des raisons de concurrence .

L'opération, qui a été finalisée le 7 octobre, exclut les activités de SPI dans le domaine de l'isolation des bâtiments métalliques (MBI), a déclaré TopBuild.

Le ministère de la Justice avait soulevé des préoccupations quant au fait que l' opération nuirait à la concurrence , à la suite de quoi les entreprises avaient mis fin à leur accord l'année dernière.

TopBuild s'attend à des synergies de coûts annuelles de 35 à 40 millions de dollars d'ici deux ans, a déclaré la société.