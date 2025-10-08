 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 046,02
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise de matériaux de couverture TopBuild rachète son concurrent SPI pour un milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

TopBuild Corp BLD.N a déclaré mercredi avoir acquis Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces, environ un an après que les deux fabricants de matériaux de construction aient mis fin à leur accord initial pour des raisons de concurrence .

L'opération, qui a été finalisée le 7 octobre, exclut les activités de SPI dans le domaine de l'isolation des bâtiments métalliques (MBI), a déclaré TopBuild.

Le ministère de la Justice avait soulevé des préoccupations quant au fait que l' opération nuirait à la concurrence , à la suite de quoi les entreprises avaient mis fin à leur accord l'année dernière.

TopBuild s'attend à des synergies de coûts annuelles de 35 à 40 millions de dollars d'ici deux ans, a déclaré la société.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TOPBUILD
395,880 USD NYSE -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank