L'entreprise de logiciels d'assurance CCC Intelligent chute à la suite de la cession de sa participation par Advent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de CCC Intelligent Solutions

CCC.O , plateforme basée sur le cloud pour l'industrie de l'assurance, ont baissé de 1,2 % à 7,75 $ après la publication d'une offre secondaire ** CCC, basée à Chicago, annonce que la société de capital-investissement Advent International va vendre ~37,3 millions d'actions

** Avec la vente, Advent cède sa participation restante de 5,8%, basée sur les ~642 millions d'actions en circulation de CCC

** Goldman Sachs est le teneur de livre de l'offre

** Les actions de CCC ont chuté pour la sixième séance consécutive le mercredi, clôturant en baisse de 3,6 % à 7,84 $

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 33%

** Sur 14 analystes couvrant CCC, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 3 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 11,50 $, selon LSEG