information fournie par Reuters • 28/01/2026 à 15:46

L'entreprise de lobbying Public Policy s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 51 millions de dollars

28 janvier - ** La société de lobbying Public Policy Holding

PPHC.L devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq mercredi sous le symbole "PPHC"

** PPHC et certains de ses bailleurs de fonds ont vendu 4,15 millions d'actions à 12,25 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis afin de lever environ 50,8 millions de dollars

** Les actions seront cotées à 9 h 50 (heure de l'Est), selon le Nasdaq

** Oppenheimer et Canaccord Genuity ont été les chefs de file de l'offre

** PPHC est déjà cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres

** Son portefeuille de cabinets de lobbying comprend Crossroads Strategies et Forbes Tate Partners