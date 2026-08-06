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L'entreprise de gestion des déchets Republic Services dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une tarification plus forte
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 22:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Republic Services RSG.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce notamment à la hausse des tarifs pratiqués pour ses services de collecte des déchets et de recyclage.

La hausse des tarifs a permis à l'entreprise de compenser la baisse des volumes de déchets enregistrée au cours du trimestre, alors même que le secteur est confronté à une augmentation des coûts de carburant et d'approvisionnement due aux perturbations du transport maritime liées au Moyen-Orient.

Voici quelques détails:

* L'action de la société, qui est l'une des deux entreprises cotées en bourse fournissant des services de collecte et d'élimination des déchets à travers les États-Unis, a progressé de 1,3 % après la clôture.

* “Des tarifs supérieurs à l’inflation des coûts et notre gestion rigoureuse des coûts ont soutenu une croissance accélérée du chiffre d’affaires”, a déclaré le directeur général Jon Vander Ark.

* Le chiffre d’affaires de l’activité de collecte des déchets de Republic a atteint 2,99 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,82 milliards de dollars un an plus tôt.

* La société, dont le siège se trouve à Phoenix, en Arizona, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,85 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 1,81 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Republic Services table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 17,2 et 17,3 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 17,05 à 17,15 milliards de dollars.

* Le point médian de ces nouvelles prévisions est supérieur aux estimations de Wall Street, qui s’établissaient à 17,2 milliards de dollars.

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REPUBLIC SERVICE
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WASTE MANAGEMENT
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