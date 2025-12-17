L'entreprise de fournitures médicales Medline lève environ 6,3 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse de l'année 2025

La société de fournitures médicales Medline a déclaré mardi qu'elle avait levé 6,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse élargie aux États-Unis, dans ce qui a été la plus grande vente d'actions au niveau mondial cette année.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, a vendu 216 millions d'actions à 29 dollars chacune, alors qu'elle prévoyait initialement de vendre 179 millions d'actions entre 26 et 30 dollars chacune pour lever jusqu'à 5,37 milliards de dollars.

Le marché américain des introductions en bourse a fait un retour en force en 2025 après une accalmie de trois ans, malgré la volatilité du marché en avril, alimentée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump, et la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire qui a temporairement fait dérailler l'activité.

"L'introduction en bourse de Medline termine l'année en beauté après que plusieurs émetteurs ont gelé leurs inscriptions en raison de la durée de la fermeture du gouvernement américain et d'une correction du marché lors de la réouverture de la SEC", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux propres chez Mergermarket.

"Le fait qu'une opération d'une telle ampleur soit conclue en décembre est une bonne façon de terminer ce qui a été une très bonne année pour les marchés des capitaux américains

Avant Medline, l'offre de 1,75 milliard de dollars du producteur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N en janvier a été la plus importante introduction en bourse aux États-Unis cette année, selon les données compilées par LSEG, tandis que l'offre de 5,3 milliards de dollars du fabricant chinois de batteries CATL à Hong Kong a été la plus importante introduction en bourse au niveau mondial.

La dynamique des introductions en bourse devrait se poursuivre jusqu'en 2026, soutenue par une série d'entreprises très médiatisées, telles que SpaceX d'Elon Musk, qui chercheront à tester l'appétit des investisseurs.

Les dirigeants de Wall Street ont déclaré que 2026 pourrait être l'année de quelques très grosses opérations, qui ont été mises de côté pendant longtemps.

Medline est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de fournitures médicales, notamment de kits chirurgicaux, de gants et de vêtements de protection destinés aux hôpitaux du monde entier.

La société a été fondée en 1966 par les frères Jon et Jim Mills. Medline est entrée en bourse pour la première fois en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères quelques années plus tard.

En 2021, un consortium de sociétés de capital-investissement comprenant Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman a racheté Medline pour 34 milliards de dollars.

Medline a déclaré un bénéfice net de 977 millions de dollars sur des ventes nettes de 20,6 milliards de dollars au cours des neuf mois se terminant le 27 septembre, contre un bénéfice net de 911 millions de dollars sur des ventes nettes de 18,7 milliards de dollars un an plus tôt.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan étaient les chefs de file de l'offre.

Medline, qui a fait appel à plus de 40 preneurs fermes pour l'offre, devrait commencer à négocier sur le Nasdaq sous le symbole "MDLN" mercredi.