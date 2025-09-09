L'entreprise de drones Ondas chute après une levée de fonds de 200 millions de dollars

9 septembre -

** Les actions de la société privée Ondas Holdings ONDS.O , spécialisée dans les solutions sans fil et les drones autonomes, ont baissé de 11,4 % mardi, à 5,36 dollars, après une offre de suivi de 200 millions de dollars

** ONDS, basée à Boston, Massachusetts, a déclaré mardi () qu'elle avait vendu 40 millions d'actions à 5 $

**

Même avec la baisse du mardi, les actions ont augmenté de 180 % ce trimestre. L'action a clôturé à 89 cents il y a un an

4 des 6 analystes considèrent ONDS comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold" et le prix cible médian est de 5 $, selon LSEG