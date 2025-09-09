 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de drones Ondas chute après une levée de fonds de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions de la société privée Ondas Holdings ONDS.O , spécialisée dans les solutions sans fil et les drones autonomes, ont baissé de 11,4 % mardi, à 5,36 dollars, après une offre de suivi de 200 millions de dollars

** ONDS, basée à Boston, Massachusetts, a déclaré mardi () qu'elle avait vendu 40 millions d'actions à 5 $

**

Même avec la baisse du mardi, les actions ont augmenté de 180 % ce trimestre. L'action a clôturé à 89 cents il y a un an

4 des 6 analystes considèrent ONDS comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold" et le prix cible médian est de 5 $, selon LSEG

