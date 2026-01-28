 Aller au contenu principal
L'entreprise de divertissement en direct Venu plonge après l'annonce d'une vente d'actions et de résultats préliminaires
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier -

** Les actions de Venu Holding ( VENU.A ), société d'hôtellerie et de divertissement en direct, ont plongé de 26,7 % pour atteindre un niveau record de 6,30 dollars mercredi matin, alors que la société cherche à obtenir des capitaux propres

** L'entreprise basée à Colorado Springs a commencé mardi soir à () une offre d'actions de 75 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les coûts de développement de The Sunset McKinney, The Sunset Broken Arrow et The Sunset El Paso, pour conclure la vente d'une propriété à Centennial, au Colorado, et pour développer un music-hall intérieur et un restaurant sur cette propriété, entre autres objectifs

** La société après la clôture mardi a déclaré () qu'elle s'attend à un chiffre d'affaires de 4,4 à 4,8 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 4,3 millions de dollars à la même période de l'année précédente

** Dans le communiqué, le président-directeur général JW Roth a déclaré que la société a enregistré son premier bénéfice de développement de 6,2 millions de dollars au cours du trimestre, ajoutant qu'il pense qu'elle deviendra "rentable sur le plan opérationnel" d'ici à la fin de 2026

** La Deutsche Bank et ThinkEquity sont les co-chefs de file de l'offre

** La société a environ 42,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 370 millions de dollars à la clôture de mardi

** Les actions ont perdu un tiers de leur valeur au cours des 12 derniers mois ** VENU a été introduite en bourse en novembre 2024 pour un montant de 12 millions de dollars au prix de 10 dollars

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

