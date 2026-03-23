L'entreprise de défense AEVEX, soutenue par Madison Dearborn, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le maître d'œuvre de technologies de défense AEVEX, soutenu par la société de rachat Madison Dearborn Partners, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse reste accessible malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, certains émetteurs ayant bravé la volatilité du marché ces dernières semaines pour poursuivre leur inscription.

La société basée à Solana Beach, en Californie, et certains de ses actionnaires actuels prévoient de vendre des actions dans le cadre de l'offre.

AEVEX sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AVEX".

Goldman Sachs, BofA Securities et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.