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L'entreprise de défense AEVEX, soutenue par Madison Dearborn, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le maître d'œuvre de technologies de défense AEVEX, soutenu par la société de rachat Madison Dearborn Partners, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse reste accessible malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, certains émetteurs ayant bravé la volatilité du marché ces dernières semaines pour poursuivre leur inscription.

La société basée à Solana Beach, en Californie, et certains de ses actionnaires actuels prévoient de vendre des actions dans le cadre de l'offre.

AEVEX sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AVEX".

Goldman Sachs, BofA Securities et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

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