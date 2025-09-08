 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de cybersécurité Netskope souhaite lever jusqu'à 812,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netskope vise à lever jusqu'à 812,6 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi l'entreprise de cybersécurité basée sur le cloud.

Fusions / Acquisitions


