L'entreprise de cybersécurité Netskope lève 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de cybersécurité Netskope a levé 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la société de cybersécurité basée dans le cloud.

La société basée à Santa Clara, en Californie, a vendu environ 47,8 millions d'actions au prix de 19 dollars chacune, ce qui correspond au haut de sa fourchette cible, qu'elle avait précédemment portée à 17-19 dollars par action , confirmant un rapport antérieur de Reuters.

L'entreprise est ainsi valorisée à 7,26 milliards de dollars, contre 7,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement ICONIQ en 2021.

L'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse aux États-Unis s'est ravivé, une série d'introductions solides ayant récemment contribué à atténuer l'anxiété résiduelle liée aux droits de douane du président Donald Trump, qui ont retardé plusieurs introductions en avril.

Une série de sociétés - des crypto et fintechs aux biotechnologies et aux bars à café - ont fait leur entrée en bourse après la fête du travail, signalant l'appétit refoulé des investisseurs pour les nouvelles émissions.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la place de marché de revente de billets StubHub STUB.N a commencé à être cotée à la Bourse de New York, dans le cadre d'une entrée très surveillée d'une société liée aux dépenses discrétionnaires des consommateurs.

Netskope, fondée en 2012, développe des logiciels de sécurité en nuage qui aident les entreprises à protéger leurs applications, leurs sites web et leurs données contre les cybermenaces.

La cybersécurité est devenue une partie de plus en plus importante des budgets des entreprises du monde entier, car les attaques numériques fréquentes continuent de menacer la continuité des opérations et les données confidentielles.

La perte nette de Netskope s'est réduite à 170 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 328 millions de dollars au cours du semestre clos le 31 juillet, contre une perte nette de 207 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 251 millions de dollars un an plus tôt.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Netskope commencera à être cotée au Nasdaq sous le symbole "NTSK".