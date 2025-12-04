L'entreprise de cybersécurité Check Point se stabilise après une augmentation du montant de son émission d'obligations convertibles à 1,75 milliard de dollars

4 décembre -

** Les actions de Check Point Software Technologies CHKP.O sont stables à 191 dollars en pré-marché après une augmentation de capital

** Le fournisseur israélien de solutions de cybersécurité a annoncé () l'offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % d'un montant de 1,75 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial de 243,65 $ représente une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 191,10 $

** Les actions de CHKP ont chuté de 3,5 % le mercredi avant de terminer la séance en hausse de 2,1 % après que la société ait dévoilé une offre de 1,5 milliard de dollars () en fin de journée le mardi

** La société a l'intention d'utiliser 168 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées afin de compenser la dilution potentielle,

et d'utiliser 225 millions de dollars

pour racheter environ 1,18 million de ses actions.

** L'entreprise prévoit d'utiliser le reste du produit à des fins générales, y compris des rachats d'actions supplémentaires, des fusions-acquisitions potentielles, le développement d'activités et de nouveaux produits

** Jusqu'à mercredi, l'action CHKP a augmenté de ~2% depuis le début de l'année

** 14 des 37 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 23 la considèrent comme un "maintien"; PT médian de 225 $ - LSEG